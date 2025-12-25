A região Sudoeste, na sexta-feira (26), terá como principal característica do tempo a grande chance de chuva. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Lagoa Santa, com 36.7°C, e Cachoeira Alta e Itajá, ambas com 36.4°C. O tempo mais ameno será encontrado em Montividiu, com mínima de 19.4°C, e Perolândia, que terá 19.8°C.A umidade média na região ficará em 64.19%, com picos de umidade mais alta durante a noite em Santa Rita do Araguaia (92.0%), Perolândia (91.0%) e Mineiros (90.0%). Quanto à probabilidade de chuva, Mineiros se destaca com 70.0% de chance de precipitação durante o dia, seguido por Portelândia, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 33.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 35.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 36.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Alta: máxima 36.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 35.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 35.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 31.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 34.7°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itajá: máxima 36.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itarumã: máxima 35.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 32.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 36.7°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Maurilândia: máxima 35.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mineiros: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 31.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 36.2°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 30.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Portelândia: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 35.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 31.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Helena de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 33.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Serranópolis: máxima 32.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 36.1°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 34.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.