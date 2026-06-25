A região Sudoeste para sexta-feira (26) apresentará um tempo com temperaturas amenas. A principal característica do tempo para esta data é o regime de temperaturas. As cidades mais quentes serão Turvelândia, com máxima de 28.5°C, Acreúna e Cachoeira Alta, ambas com 28.1°C. Já as cidades mais frias serão Aporé, com mínima de 13.9°C, e Montividiu, com 14.0°C.A umidade do tempo na região Sudoeste terá média de 75.46%, com as cidades de Itajá e Quirinópolis registrando umidade de até 91.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 5.48%. As cidades com maiores probabilidades de chuva, porém ainda modestas, são Itajá, Itarumã e Jataí, todas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 27.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 28.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 28.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 27.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 26.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 27.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 27.4°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 27.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 27.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 27.4°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 28.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 28.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 25.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 27.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 27.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 27.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 27.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 26.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 27.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 27.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 28.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.