A região Sudoeste apresentará grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (27), com a maior probabilidade de precipitação alcançando 55% em algumas localidades. O tempo terá temperaturas variadas, sendo as cidades mais quentes Itajá e Lagoa Santa, ambas com 30.4°C, e Itarumã com 30.3°C. Por outro lado, as cidades mais frias serão Santa Rita do Araguaia, registrando 18.5°C, e Perolândia com 18.7°C.Em relação à umidade, a média da região ficará em 77.23%. Acreúna destaca-se com a maior umidade, atingindo 90.0%, seguida por Santa Helena de Goiás e São Simão, ambas com 89.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional será de 27.31%, com Castelândia e Turvelândia apresentando os maiores índices de até 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Aporé: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%Castelândia: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Caçu: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Chapadão do Céu: máxima 28.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 29.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Itajá: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jataí: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Perolândia: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Rio Verde: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Serranópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 30.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Turvelândia: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.