A região Sudoeste terá grande chance de chuva na sexta-feira (27). O tempo para a data será marcado por esta alta probabilidade de precipitação em diversas localidades. As cidades mais quentes da região incluem Castelândia, com máxima de 30.7°C, Turvelândia, com 30.4°C, e São Simão, com 30.3°C. Em contraste, o tempo mais ameno será registrado em Montividiu, com mínima de 18.6°C, e Perolândia, com 18.7°C.A umidade média na região ficará em 80.63%, com Mineiros apresentando a maior umidade, chegando a 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 36.83%, mas algumas cidades terão índices significativamente maiores, como Jataí, com 90.0% de chance de chuva, Perolândia, com 80.0%, e Portelândia, com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Aporé: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Castelândia: máxima 30.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 27.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 30.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 29.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 29.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 27.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Mineiros: máxima 28.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 26.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 29.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Perolândia: máxima 27.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 15.0%Portelândia: máxima 27.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Rio Verde: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Serranópolis: máxima 28.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Turvelândia: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.