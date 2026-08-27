A região Sudoeste deve enfrentar um dia de calor muito forte nesta sexta-feira (28), com marcas elevadas nos termômetros de diversas localidades. Além de São Simão, que apresenta a máxima mais alta de 37,1°C, as cidades de Lagoa Santa e Cachoeira Alta também terão picos de temperatura expressivos, atingindo 37,0°C e 36,9°C, respectivamente. Já nos períodos mais amenos, as menores temperaturas da região devem ocorrer em Mineiros, com mínima de 18,4°C, e em Montividiu, que apresenta mínima de 19,2°C.No que diz respeito à umidade relativa do ar, a média regional estimada é de 49,08%, sendo os maiores índices esperados em Aporé, com 69,0%, e em Itajá, que deve registrar 67,0%. O tempo seco prevalece e a probabilidade média de chuva para a região é de apenas 0,58%, sendo que as maiores chances de ocorrência de precipitação ficam restritas a Caçu e Turvelândia, ambas com somente 10,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 35,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aporé: máxima 35,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 36,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 36,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 36,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 33,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 36,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 36,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 36,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jataí: máxima 34,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 37,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 36,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 34,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 33,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 36,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 33,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 33,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 36,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 34,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 33,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 36,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 34,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 37,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 36,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.