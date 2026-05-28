A região Sudoeste para sexta-feira (29) terá um tempo com temperaturas amenas, sendo a principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão São Simão, com máxima de 29.4°C, Castelândia com 29.0°C e Itajá com 29.0°C. Já as cidades mais frias incluem Mineiros, com mínima de 15.9°C, e Montividiu com 16.2°C.A umidade do tempo na região ficará em uma média de 72.38%, com destaque para Quirinópolis com até 90.0%, Santo Antônio da Barra com 88.0% e Santa Helena de Goiás com 87.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.19% para a região. Cachoeira Alta apresenta a maior probabilidade, com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 28.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 28.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 29.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 28.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 26.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 28.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 29.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 28.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 26.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 28.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 28.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 27.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 25.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 28.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 26.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 26.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 28.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 26.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 26.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 29.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 29.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.