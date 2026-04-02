A região Sudoeste terá tempo com grande chance de chuva para a sexta-feira (3). As temperaturas mais altas são esperadas em Lagoa Santa, com máxima de 31.8°C, Itajá (31.6°C) e São Simão (31.1°C). As cidades com as temperaturas mínimas mais baixas incluem Perolândia, registrando 18.8°C, e Chapadão do Céu, com 18.9°C.A umidade média na região é de 78.21%, com Mineiros e Santa Rita do Araguaia apresentando os maiores índices de 93.0%, seguidas por Jataí com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.06%, porém cidades como Paranaiguara, Aporé e Serranópolis indicam alta probabilidade de 95.0% para o tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Aporé: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Cachoeira Alta: máxima 30.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 85.0%Castelândia: máxima 30.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Caçu: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 85.0%Chapadão do Céu: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 30.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Itajá: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 31.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 85.0%Jataí: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Lagoa Santa: máxima 31.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Maurilândia: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Mineiros: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Montividiu: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Paranaiguara: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Perolândia: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Portelândia: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Rio Verde: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 95.0%São Simão: máxima 31.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Turvelândia: máxima 29.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.