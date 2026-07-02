A região Sudoeste terá tempo firme e temperaturas amenas nesta sexta-feira (3), com pouca probabilidade de chuva em toda a área. As cidades mais quentes incluem Turvelândia, com máxima de 29.7°C, Acreúna com 29.5°C e Castelândia com 29.2°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Mineiros, com 11.6°C, e Jataí, com 12.0°C.A umidade média na região será de 68.0%, com Aporé registrando 89.0% e Itajá 87.0% nos períodos noturnos. A probabilidade de chuva para a região se mantém muito baixa, com média de 19.0%, sendo Itajá e Portelândia as cidades com os maiores índices, ambos com 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.7°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 27.1°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 28.2°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 29.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 27.8°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 25.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 28.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 28.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itarumã: máxima 27.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 27.0°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 27.9°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 29.2°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 27.4°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 11.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 26.1°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 28.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 26.4°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 26.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 28.8°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 27.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.2°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.7°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 26.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 28.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 29.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.