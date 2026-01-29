A região Sudoeste terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (30). O tempo indica que as cidades mais quentes serão Itajá, com máxima de 31.4°C, Aporé, com 31.3°C, e Lagoa Santa, com 30.8°C. Já as cidades com temperaturas mais amenas serão Montividiu, com mínima de 19.2°C, e Perolândia, com 19.3°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 83.54%, com os maiores índices em Chapadão do Céu (95.0%), Aparecida do Rio Doce (94.0%) e Cachoeira Alta (94.0%). A probabilidade de chuva média é de 59.13%, com Cachoeira Alta, Castelândia e Maurilândia apresentando os maiores índices de probabilidade de chuva, atingindo 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Aporé: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Alta: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Castelândia: máxima 29.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Caçu: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Chapadão do Céu: máxima 29.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Gouvelândia: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Itajá: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Itarumã: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Jataí: máxima 27.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Maurilândia: máxima 29.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Mineiros: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Paranaiguara: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 27.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Portelândia: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 29.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Rio Verde: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Serranópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%São Simão: máxima 29.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Turvelândia: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.