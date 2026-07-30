A região Sudoeste terá uma sexta-feira (31) com predomínio de sol e ausência de precipitações significativas na maior parte de seu território. Os termômetros devem registrar marcas elevadas principalmente em Turvelândia, com máxima prevista de 33,6°C, acompanhada por Castelândia e Maurilândia, que devem atingir 33,3°C. Já as menores temperaturas ficam concentradas em Mineiros, com mínima de 14,6°C, e em Santo Antônio da Barra, onde a menor marca esperada é de 15,2°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 49,98%, com os índices máximos sendo previstos para Itajá e Aporé, ambos registrando 69,0%, seguidos de perto por Quirinópolis com 66,0%. A chance média de chuva no território é extremamente baixa, estimada em 0,48%, mas localidades como Jataí, Mineiros e Portelândia ainda apresentam uma probabilidade de precipitação de 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 33,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 31,6°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 32,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 33,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 32,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 30,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 32,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 32,6°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 32,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 31,2°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Lagoa Santa: máxima 32,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 33,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 32,2°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 30,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 32,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 30,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 31,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 32,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 31,3°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio da Barra: máxima 32,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 30,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 33,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 33,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.