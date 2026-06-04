A região Sudoeste terá tempo ameno na sexta-feira (5). As cidades mais quentes serão São Simão, com máxima de 28.5°C, Turvelândia, com 28.3°C, e Itajá, com 28.2°C. As mínimas mais baixas serão em Mineiros, com 11.1°C, e Montividiu, com 11.4°C.A umidade média na região ficará em 64.23%. As cidades com maior umidade incluem Quirinópolis, com 87.0%, Aporé, com 85.0%, e Itajá, com 84.0%. A probabilidade média de chuva é de 7.69%, com as cidades de Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta apresentando os maiores índices, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 27.5°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Alta: máxima 28.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 27.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 27.4°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 26.3°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 11.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 27.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itajá: máxima 28.2°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itarumã: máxima 27.7°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 26.7°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 28.1°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Maurilândia: máxima 27.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 27.7°C, mínima 11.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 25.0°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 27.6°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Perolândia: máxima 26.4°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 26.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 27.8°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Rio Verde: máxima 26.2°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.3°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 26.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 28.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Turvelândia: máxima 28.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.