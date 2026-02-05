A região Sudoeste, para a sexta-feira (6), terá tempo com temperaturas amenas e moderadas. As cidades mais quentes serão Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu, todas com máxima de 29.6°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Montividiu com 18.9°C e Perolândia com 19.7°C.A umidade média na região ficará em 85.04%, com Perolândia, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia registrando os maiores índices, com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 28.37%, sendo Acreúna, Castelândia e Maurilândia as cidades com as maiores probabilidades, atingindo 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 29.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Castelândia: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Caçu: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Chapadão do Céu: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Gouvelândia: máxima 29.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Itajá: máxima 28.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Jataí: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Mineiros: máxima 28.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Montividiu: máxima 24.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Perolândia: máxima 27.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Quirinópolis: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Serranópolis: máxima 28.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.