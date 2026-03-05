A região Sudoeste apresenta grande chance de chuva para a sexta-feira (6), indicando tempo instável. As cidades mais quentes da região serão Itajá e Lagoa Santa, ambas com máxima de 33.4°C, seguidas por Itarumã, com 32.7°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Montividiu, com mínima de 19.9°C, e Perolândia, com 20.2°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 76.62%, com destaque para cidades como Montividiu, Perolândia e Santa Rita do Araguaia, onde a umidade pode atingir 95.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 50.0% em média, mas Paranaiguara, com 95.0%, Gouvelândia, com 85.0%, e Cachoeira Alta, com 80.0%, são os locais com maior índice de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Aporé: máxima 32.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Alta: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 80.0%Castelândia: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Caçu: máxima 31.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 80.0%Gouvelândia: máxima 30.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 85.0%Itajá: máxima 33.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 32.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 55.0%Jataí: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Lagoa Santa: máxima 33.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 30.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Mineiros: máxima 29.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Montividiu: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 31.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Perolândia: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Rio Verde: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Serranópolis: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%São Simão: máxima 31.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 70.0%Turvelândia: máxima 30.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.