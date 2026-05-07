A região Sudoeste terá tempo com temperaturas elevadas para a sexta-feira (8). As cidades mais quentes incluem Lagoa Santa, com máxima de 33.4°C, Itajá, com 33.3°C, e São Simão, com 33.2°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Montividiu, com mínima de 17.3°C, e Mineiros, com 17.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 62.5%, com Santo Antônio da Barra registrando os maiores índices de umidade, chegando a 82.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, cerca de 9.13%, sendo Santo Antônio da Barra a cidade com maior probabilidade, alcançando 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 32.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 33.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 32.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 32.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 33.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 32.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 33.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 32.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 29.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 32.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 32.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 33.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.