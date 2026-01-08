A região Sudoeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (9), marcando a principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Castelândia, Maurilândia e Turvelândia, todas com máxima de 31.4°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Perolândia, com 18.3°C, e Montividiu, com 18.6°C.A umidade média do ar na região será de 72.56%, com destaques de umidade mais elevada em Perolândia (88.0%) e Chapadão do Céu (87.0%). Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 35.29%, mas cidades como Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu registram uma probabilidade de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aporé: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Alta: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Castelândia: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Chapadão do Céu: máxima 26.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itarumã: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Jataí: máxima 27.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 31.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Maurilândia: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 31.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 30.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 29.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%São Simão: máxima 31.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.