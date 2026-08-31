A região Sudoeste apresenta nesta terça-feira (1) um tempo favorável ao desenvolvimento de instabilidades isoladas, com temperatura máxima média estimada em 28,7°C e mínima de 17,93°C. O calor se destaca principalmente em Acreúna, que deve registrar máxima de 33,0°C, seguida por Santo Antônio da Barra e Turvelândia, ambas com máxima de 32,0°C. Já os momentos mais frios do dia ficam por conta de Aporé, com mínima de 16,0°C, e Chapadão do Céu, com 16,2°C.Em relação à umidade do ar, a média na região se estabelece em 69,77%, atingindo seus maiores patamares em Montividiu e Rio Verde, onde o índice chega a 85,0%. A probabilidade média de chuva na região é de 36,25%, contudo, as chances de precipitação são significativamente maiores em municípios como Maurilândia e Turvelândia, com 65,0% de probabilidade, e Castelândia, com 60,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 33,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27,8°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Aporé: máxima 27,5°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Cachoeira Alta: máxima 27,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Castelândia: máxima 30,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 45,0%Caçu: máxima 27,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 30,0%Chapadão do Céu: máxima 27,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Gouvelândia: máxima 28,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Itajá: máxima 27,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Itarumã: máxima 27,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 25,0%Jataí: máxima 27,8°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Lagoa Santa: máxima 27,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Maurilândia: máxima 30,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Mineiros: máxima 28,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Montividiu: máxima 28,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Paranaiguara: máxima 26,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Perolândia: máxima 27,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Portelândia: máxima 28,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Quirinópolis: máxima 28,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Rio Verde: máxima 29,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Santa Helena de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio da Barra: máxima 32,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Serranópolis: máxima 27,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%São Simão: máxima 26,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Turvelândia: máxima 32,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.