A região Sudoeste terá grande chance de chuva para o tempo na terça-feira (10). As temperaturas máximas mais elevadas devem ser observadas em Cachoeira Alta, com 25.7°C, Itajá, com 25.5°C, e Lagoa Santa, também com 25.5°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Montividiu e Perolândia, ambas com 19.0°C.A umidade média do tempo para a região está em 90.67%, com as cidades de Santa Rita do Araguaia apresentando 98.0%, e Perolândia e Portelândia com 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 55.48%, mas Cachoeira Alta e São Simão têm probabilidade de 95.0%, e Itarumã, 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 24.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 24.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aporé: máxima 25.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 25.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Castelândia: máxima 25.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Caçu: máxima 25.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Chapadão do Céu: máxima 23.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 55.0%Gouvelândia: máxima 25.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Itajá: máxima 25.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Itarumã: máxima 25.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Jataí: máxima 23.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 25.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Maurilândia: máxima 25.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Mineiros: máxima 23.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 22.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Paranaiguara: máxima 25.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 22.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Portelândia: máxima 22.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 25.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Rio Verde: máxima 23.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Santa Helena de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 23.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Santo Antônio da Barra: máxima 24.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%São Simão: máxima 25.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Turvelândia: máxima 25.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.