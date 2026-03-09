A região Sudoeste, na terça-feira (10), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades mais quentes previstas são Turvelândia com 30.4°C, Castelândia com 30.2°C e Acreúna com 30.1°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Montividiu, com mínima de 19.1°C, e em Perolândia, com 19.4°C.O tempo na região apresenta umidade média de 85.25%, com destaque para Caçu, que pode atingir 96.0% de umidade. A probabilidade de chuva é de 51.44% em média na região, sendo que Gouvelândia e Maurilândia registram as maiores chances, com 95.0% cada, seguidas por Santa Helena de Goiás com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Aporé: máxima 27.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Alta: máxima 28.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Caçu: máxima 28.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Chapadão do Céu: máxima 25.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 29.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Itajá: máxima 27.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Jataí: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Maurilândia: máxima 29.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 95.0%Mineiros: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 27.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Paranaiguara: máxima 28.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 27.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 27.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Rio Verde: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 85.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Serranópolis: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 28.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Turvelândia: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.