A região Sudoeste terá um dia marcado pelo predomínio de sol e calor intenso nesta terça-feira (11). Os termômetros sobem bastante ao longo do dia, tendo Turvelândia como a cidade mais quente ao atingir máxima de 36,3°C, acompanhada de perto por Castelândia com 36,1°C e Maurilândia com 36,0°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do período ocorrem em Mineiros, que registra mínima de 16,2°C, e em Jataí, com 16,8°C.A umidade relativa do ar apresenta média de 52,62% na região, com destaque para Itajá e Aporé, onde o índice alcança 77,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média é de apenas 4,04%, o que reforça o tempo predominantemente seco, sendo que a maior chance de precipitação não passa de 10,0% em localidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 35,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 32,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Alta: máxima 34,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 36,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 33,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 31,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 35,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itajá: máxima 32,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itarumã: máxima 33,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jataí: máxima 33,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Lagoa Santa: máxima 32,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Maurilândia: máxima 36,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mineiros: máxima 34,0°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 32,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 34,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Perolândia: máxima 32,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 33,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Quirinópolis: máxima 35,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 33,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 34,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio da Barra: máxima 35,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 31,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 35,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 36,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.