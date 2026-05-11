A região Sudoeste para terça-feira (12) terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas. As cidades mais quentes incluem Acreúna e Turvelândia, ambas com máxima de 27.8°C, e Maurilândia, que atingirá 27.5°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Aporé, com mínima de 10.6°C, e Itajá, com 10.9°C.Em relação à umidade e à probabilidade de chuva, o tempo na região Sudoeste amanhã mostrará umidade média de 67.13%. Cidades como Mineiros e Aporé registrarão os maiores índices de umidade, chegando a 85.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 9.9%, com algumas cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta apresentando 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.8°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 25.9°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 25.7°C, mínima 10.6°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 26.2°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 11.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 27.1°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 25.8°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 25.4°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 26.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 26.0°C, mínima 10.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 10.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 25.6°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 26.0°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 25.9°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 27.5°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 26.8°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 25.8°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 26.0°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 26.2°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 26.5°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 26.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 26.4°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.3°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.5°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 25.1°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 26.7°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 27.8°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.