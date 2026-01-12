A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva amanhã, terça-feira, dia 13, caracterizando o tempo na área. As temperaturas máximas devem ser registradas em São Simão, com 29.2°C, Gouvelândia, com 28.9°C, e Castelândia, com 28.8°C. Já as menores temperaturas do tempo serão observadas em Montividiu, com mínima de 18.1°C, e Perolândia, com 18.6°C.A umidade média na região ficará em 82.69%, com picos de 93.0% em Acreúna, Castelândia e Maurilândia. A probabilidade média de chuva é de 47.4%, mas Quirinópolis se destaca com 80.0%, seguida por Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta, ambas com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aporé: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Alta: máxima 27.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Caçu: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Chapadão do Céu: máxima 25.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 28.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itajá: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Jataí: máxima 26.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Maurilândia: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Mineiros: máxima 26.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 25.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 28.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 24.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 26.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 26.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 29.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.