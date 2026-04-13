A região Sudoeste para terça-feira (14) terá um tempo com temperaturas que variam de amenas a elevadas. As cidades mais quentes incluem Castelândia e Turvelândia, ambas com 31.9°C, e Maurilândia com 31.2°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas serão Perolândia, com 18.7°C, e Montividiu, com 18.9°C.A umidade média na região será de 62.02%, com cidades como Mineiros, Perolândia e Portelândia registrando umidade noturna de 76.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 10.96%, mas Montividiu, Perolândia e Portelândia podem ter chances de chuva de até 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 31.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 30.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 30.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 30.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Quirinópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 30.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.