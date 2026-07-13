A região Sudoeste apresenta, nesta terça-feira (14), um dia com predomínio de sol e sem expectativa de precipitação, favorecendo a variação térmica nas cidades. Entre os destaques do dia, os maiores índices de temperatura devem ocorrer em Acreúna, com máxima de 28,1°C, seguida de perto por Turvelândia e Santa Rita do Araguaia, ambas registrando até 28,0°C. Por outro lado, as menores marcas do amanhecer serão observadas em Aporé, com mínima de 9,1°C, e em Itajá, onde os termômetros apontam 9,3°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 57,75%, registrando taxas mais elevadas em Itajá e Mineiros, que alcançam 77,0%, além de Aporé com 76,0%. Já a probabilidade de chuva é de 0,0% para todo o território, confirmando o predomínio de tempo firme ao longo do dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28,1°C, mínima 11,2°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 25,8°C, mínima 10,2°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 10,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 25,3°C, mínima 9,1°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 8,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 26,0°C, mínima 10,5°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 10,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 27,4°C, mínima 12,1°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 25,8°C, mínima 10,3°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 25,5°C, mínima 11,4°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 26,7°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 25,5°C, mínima 9,3°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 9,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 25,5°C, mínima 10,8°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 10,8°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 26,1°C, mínima 10,4°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 25,5°C, mínima 10,3°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 27,6°C, mínima 11,4°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 27,2°C, mínima 9,7°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 9,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 25,7°C, mínima 10,0°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 9,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 25,7°C, mínima 11,9°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 11,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 26,5°C, mínima 11,7°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 27,2°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 26,6°C, mínima 10,1°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 10,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 26,3°C, mínima 10,5°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 10,9°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 10,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28,0°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 27,6°C, mínima 10,1°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 25,0°C, mínima 12,5°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 26,4°C, mínima 12,0°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 28,0°C, mínima 11,9°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 11,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.