A região Sudoeste terá um dia de sol predominante e baixa possibilidade de precipitação nesta terça-feira (15), apresentando tardes quentes em diversos municípios. Entre as cidades com as máximas mais elevadas do dia, destacam-se Acreúna, com 32,5°C, Turvelândia, que atinge 32,3°C, e Maurilândia, com 31,9°C. No outro extremo dos termômetros, os índices mais amenos ocorrem durante a madrugada, com destaque para Chapadão do Céu, registrando mínima de 16,5°C, e Montividiu, com 16,7°C.O índice médio de umidade relativa do ar no período deve se fixar em 67,12%, com os maiores percentuais concentrados em Aporé, que chega a 84,0%, e em Chapadão do Céu, com 83,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média na região é de apenas 6,54%, contudo, Chapadão do Céu desponta com a maior possibilidade de precipitação, registrando uma chance de 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 28,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 30,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 31,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 30,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 28,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 30,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 29,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 29,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 30,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Lagoa Santa: máxima 29,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 31,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 31,0°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 30,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 29,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 30,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 30,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 30,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 30,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 31,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 28,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São Simão: máxima 30,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 32,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.