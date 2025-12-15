A região Sudoeste terá grande chance de chuva para esta terça-feira (16). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Castelândia e Maurilândia, ambas com 29.1°C, e em Itajá, com 28.6°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Montividiu, com 19.6°C, e em Mineiros, com 19.9°C.A umidade média na região ficará em torno de 90.71%, com Perolândia destacando-se com até 98.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 67.31%, sendo que Cachoeira Alta, Gouvelândia e Portelândia apresentam os maiores índices, com 85.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Aporé: máxima 28.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira Alta: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Castelândia: máxima 29.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Caçu: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Chapadão do Céu: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 27.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Itarumã: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Jataí: máxima 26.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Lagoa Santa: máxima 28.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Maurilândia: máxima 29.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mineiros: máxima 25.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 24.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Paranaiguara: máxima 26.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 24.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Portelândia: máxima 25.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 27.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rio Verde: máxima 25.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Serranópolis: máxima 25.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São Simão: máxima 26.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Turvelândia: máxima 28.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.