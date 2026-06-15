A região Sudoeste terá tempo ameno para a terça-feira (16), com temperaturas moderadas como característica principal. A previsão não indica grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade conforme os critérios estabelecidos. As cidades mais quentes serão Turvelândia com máxima de 25.2°C, Acreúna com 25.0°C e São Simão com 25.0°C. Já as mais frias serão Cachoeira Alta e Montividiu, ambas com mínimas de 14.6°C.Em relação à umidade e à probabilidade de chuva, o tempo na região Sudoeste apresentará uma umidade média de 85.56%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Quirinópolis com 96.0%, Itajá com 95.0% e Aporé também com 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 14.81%, com os maiores índices observados em Santa Rita do Araguaia (35.0%), Perolândia (25.0%) e Portelândia (25.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 25.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 23.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Aporé: máxima 24.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 24.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Castelândia: máxima 24.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Caçu: máxima 23.7°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Chapadão do Céu: máxima 23.1°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 24.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Itajá: máxima 24.8°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itarumã: máxima 24.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Jataí: máxima 23.3°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 24.5°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Maurilândia: máxima 24.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 24.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 22.8°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 24.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Perolândia: máxima 23.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 24.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 24.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Rio Verde: máxima 23.5°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 24.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 24.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 22.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 25.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Turvelândia: máxima 25.2°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.