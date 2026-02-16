A região Sudoeste terá tempo quente nesta terça-feira (17). As temperaturas elevadas marcarão o tempo, com a cidade de Lagoa Santa atingindo 33.0°C. Outras cidades com tempo quente incluem Itajá e São Simão, ambas com 32.8°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Jataí, com mínima de 19.9°C, e Mineiros, que registrará 20.0°C.A umidade do tempo na região Sudoeste apresentará uma média de 65.63%. Cidades como Mineiros (81.0%), Santa Rita do Araguaia (79.0%) e Jataí (78.0%) terão os maiores índices de umidade. A probabilidade de chuva é geralmente baixa, com média de 5.77%, mas Portelândia se destaca com 30.0% de chance de chuva, seguida por Itarumã e Jataí, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aporé: máxima 32.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 32.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 32.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 32.4°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 32.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 32.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 33.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 29.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Paranaiguara: máxima 32.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Portelândia: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 31.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Simão: máxima 32.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.