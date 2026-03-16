A região Sudoeste terá tempo com grande chance de chuva nesta terça-feira (17). As temperaturas máximas na região serão de 30.6°C em Lagoa Santa, 30.5°C em Itajá e 30.5°C em Itarumã. Já as mínimas ficam em 19.5°C em Chapadão do Céu e 19.6°C em Perolândia.A umidade média na região ficará em 84.73%, com Montividiu registrando até 96.0%, enquanto Caçu e Jataí podem alcançar 95.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 62.98%, com picos de 95.0% em Acreúna, Santa Helena de Goiás e Turvelândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Aporé: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Alta: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Castelândia: máxima 29.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 29.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 28.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Gouvelândia: máxima 29.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Itajá: máxima 30.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 30.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 70.0%Jataí: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Lagoa Santa: máxima 30.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Maurilândia: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Mineiros: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Montividiu: máxima 27.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 29.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 27.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Portelândia: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 29.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Rio Verde: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%São Simão: máxima 29.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Turvelândia: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.