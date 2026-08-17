A região Sudoeste passará por um dia de sol e calor nesta terça-feira (18), apresentando uma média geral de temperatura máxima de 33,72°C. As temperaturas mais elevadas devem ocorrer nas cidades de Itajá, com máxima de 35,1°C, Lagoa Santa, com 35,0°C, e Quirinópolis, com 34,8°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas do dia ficam por conta de Mineiros, que deve registrar mínima de 16,3°C, e Santo Antônio da Barra, com mínima de 16,6°C.A umidade relativa do ar média na região ficará em torno de 40,62%, sendo que os maiores índices devem ser registrados em Aporé, com 57,0%, e em Mineiros e Quirinópolis, ambas com 56,0%. A chance média de chuva para a região é muito baixa, de apenas 0,48%, e a maior probabilidade de precipitação não ultrapassa os 10,0%, índice esperado para os municípios de Mineiros e Portelândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34,2°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 34,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 34,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 34,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 34,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 32,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 34,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 35,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 34,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 32,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 35,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 34,4°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 33,2°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 31,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 34,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 31,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 31,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Quirinópolis: máxima 34,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 32,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 33,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 33,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 34,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 34,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.