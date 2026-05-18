A região Sudoeste terá um tempo ameno para terça-feira (19), caracterizado por temperaturas agradáveis. A temperatura máxima média na região será de 21.9°C e a mínima média de 17.51°C. As cidades mais quentes incluem Acreúna com 23.8°C, Turvelândia com 23.5°C e Santa Rita do Araguaia com 23.3°C. As cidades mais frias serão Chapadão do Céu com 15.8°C e Serranópolis com 15.9°C.A umidade média na região ficará em 87.9%, indicando alta umidade. As cidades com maior umidade são Rio Verde e Aporé, ambas com 94.0%, seguidas por Itajá com 93.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, com 14.13%. No entanto, Paranaiguara e Santa Rita do Araguaia registram as maiores probabilidades de chuva, com 35.0% cada, e Itajá com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 23.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 21.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 20.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 21.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 22.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 21.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 20.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 22.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 20.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 20.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 21.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 20.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 23.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 22.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 21.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 21.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 22.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 23.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 22.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 22.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 22.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 23.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 23.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 20.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 21.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 23.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.