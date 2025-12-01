A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva amanhã, terça-feira (2), marcando a principal característica do tempo para a data. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Santa Helena de Goiás e Santo Antônio da Barra, ambas com 33.9°C, seguidas por Castelândia com 33.6°C. Em contraste, as menores temperaturas mínimas serão de 20.0°C em Montividiu e Perolândia.A umidade média para a região será de 71.06%, com Santa Rita do Araguaia registrando os maiores índices, de 90.0%, e Itajá com 89.0%. A probabilidade média de chuva na região é de 58.37%, mas o tempo em cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Caçu indica uma probabilidade de chuva de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 33.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 32.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aporé: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Alta: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 33.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Caçu: máxima 32.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Chapadão do Céu: máxima 31.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 32.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Itajá: máxima 31.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itarumã: máxima 32.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Jataí: máxima 31.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Lagoa Santa: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Maurilândia: máxima 33.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mineiros: máxima 33.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Montividiu: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Paranaiguara: máxima 32.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Perolândia: máxima 32.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Portelândia: máxima 33.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Quirinópolis: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rio Verde: máxima 32.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Helena de Goiás: máxima 33.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 33.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Serranópolis: máxima 33.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Simão: máxima 32.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Turvelândia: máxima 32.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.