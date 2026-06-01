A região Sudoeste para terça-feira (2) terá um tempo com temperaturas amenas a quentes durante o dia e mais frescas à noite. As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas serão Acreúna e Turvelândia, ambas com 28.7°C, e Santa Rita do Araguaia com 28.6°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Aporé, com 10.3°C, e Itajá, com 10.6°C.A umidade média na região Sudoeste para terça-feira (2) ficará em 60.31%. As cidades com maior umidade incluem Itajá e Aporé, ambas com 78.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com a média regional em 19%. Acreúna e Montividiu apresentam as maiores probabilidades de chuva, com 5.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.7°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.1°C, mínima 10.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 10.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 27.3°C, mínima 10.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 27.5°C, mínima 11.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 28.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 27.1°C, mínima 11.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 11.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 26.7°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 27.8°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 27.4°C, mínima 10.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 27.1°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 27.0°C, mínima 11.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 27.2°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 28.4°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 27.9°C, mínima 11.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 26.0°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Paranaiguara: máxima 27.5°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 26.8°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 27.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 28.1°C, mínima 11.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 27.1°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.6°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.2°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 26.3°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 28.2°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 28.7°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.