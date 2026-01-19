A região Sudoeste terá grande chance de chuva para o tempo de terça-feira (20). Este é o destaque principal, com as temperaturas máximas mais elevadas sendo registradas em Cachoeira Alta e Gouvelândia, ambas com 29.4°C, seguidas por Castelândia, com 29.3°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Montividiu e Perolândia, com 18.9°C cada uma.A umidade média na região é de 82.13%, com picos de umidade, especialmente à noite, em Turvelândia e Santa Rita do Araguaia, atingindo 93.0%, e em Acreúna, com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 36.25%, mas cidades como Acreúna e Turvelândia apresentam 75.0% de chance de chuva, e Mineiros registra 70.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Aporé: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Alta: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Chapadão do Céu: máxima 26.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 29.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Itajá: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Itarumã: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Jataí: máxima 26.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Maurilândia: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 27.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 24.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Paranaiguara: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 25.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 26.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Serranópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São Simão: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Turvelândia: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.