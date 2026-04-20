A região Sudoeste terá tempo com altas temperaturas para terça-feira (21). Entre as cidades mais quentes, destacam-se São Simão e Turvelândia, ambas com máxima de 32.2°C, e Castelândia, registrando 32.1°C. Já as mínimas mais baixas serão de Chapadão do Céu, com 18.5°C, e Serranópolis, com 18.6°C.A umidade média na região ficará em 59.81%. Montividiu apresenta os maiores índices de umidade, chegando a 72.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 9.33%, com Jataí, Montividiu e Perolândia registrando os maiores índices, alcançando 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 31.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 31.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 32.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 32.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.