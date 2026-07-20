A região Sudoeste terá um dia ensolarado e sem registros de precipitação nesta terça-feira (21), proporcionando marcas térmicas elevadas em diversos municípios. Entre as cidades que devem registrar os maiores índices de calor estão Itajá, com máxima de 32,9°C, Lagoa Santa, com 32,8°C, e Cachoeira Alta, que atinge 32,7°C. Em contrapartida, as primeiras horas do dia serão mais amenas, com mínimas de 13,2°C em Montividiu e 13,9°C em Santo Antônio da Barra.A umidade relativa do ar na região deve apresentar uma média de 52,63%, sendo que os índices mais elevados serão observados em Aporé, alcançando 77,0%, Itajá, com 74,0%, e Quirinópolis, com 72,0%. Quanto à probabilidade de chuva, o cenário geral aponta para 0,0% de chance de precipitação em todo o território sudoeste, confirmando a ausência de instabilidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32,3°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 32,4°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 32,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 32,1°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 32,0°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 30,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 31,8°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 32,9°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 32,1°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 30,5°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 32,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 32,0°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 30,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 29,3°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 31,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 29,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 29,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 32,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 30,4°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 31,8°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 30,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 32,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 32,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.