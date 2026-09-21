A região Sudoeste deve registrar na terça-feira (22) marcas térmicas amenas sob um tempo bastante instável e propício a precipitações. Os termômetros devem registrar oscilações pontuais expressivas, com Acreúna despontando como o município mais quente, atingindo máximas de 30,2°C, seguido por Santo Antônio da Barra com 29,4°C e Turvelândia com 29,1°C. No outro extremo da tabela, as menores temperaturas devem ocorrer em Montividiu, com mínima de 19,0°C, e em Perolândia, que deve registrar 19,1°C.O nível médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 76,88% ao longo do dia, com os maiores índices alcançando 90,0% em cidades como Santa Rita do Araguaia e Serranópolis. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral do território é de 50,1%, mas essa chance de precipitação atinge a marca expressiva de 75,0% em municípios como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Castelândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 55,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 26,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 24,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 25,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 27,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Caçu: máxima 25,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 23,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 26,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 20,0%Itajá: máxima 24,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 15,0%Itarumã: máxima 25,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 10,0%Jataí: máxima 25,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 15,0%Lagoa Santa: máxima 24,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Maurilândia: máxima 28,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Mineiros: máxima 24,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 40,0%Montividiu: máxima 26,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Paranaiguara: máxima 25,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 24,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Portelândia: máxima 24,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Quirinópolis: máxima 26,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 20,0%Rio Verde: máxima 27,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Santa Helena de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 35,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 24,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Santo Antônio da Barra: máxima 29,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Serranópolis: máxima 23,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 26,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 29,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.