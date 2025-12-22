A região Sudoeste, para a terça-feira (23), terá como característica principal do tempo as altas temperaturas. As cidades mais quentes incluem Lagoa Santa, com máxima de 33.4°C, Paranaiguara, com 32.6°C, e São Simão, registrando 32.4°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Montividiu, com mínima de 18.5°C, e Perolândia, atingindo 19.1°C.A umidade média na região ficará em 73.27%, com Santa Rita do Araguaia apresentando os maiores índices, chegando a 92.0%. A probabilidade de chuva média é de 13.65%, com Acreúna registrando a maior chance de precipitação durante o dia, em 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 32.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 30.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 32.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 28.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 33.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 30.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 27.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 26.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 26.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 32.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.