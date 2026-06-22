A região Sudoeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (23), sendo esta a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes serão Turvelândia, com máxima de 28.7°C, Acreúna com 28.6°C e Maurilândia com 27.8°C. Já as cidades mais frias serão Aporé, com mínima de 13.1°C, e Chapadão do Céu, com 13.2°C.A umidade média na região será de 86.27%, com Serranópolis apresentando a maior umidade, de 96.0%, seguida por Caçu e Itarumã, ambas com 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 52.5%, mas algumas cidades têm índices muito mais elevados, como Mineiros e Quirinópolis, com 95.0% de probabilidade, e Paranaiguara, com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 24.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Aporé: máxima 20.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 24.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 23.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Castelândia: máxima 27.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Caçu: máxima 23.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Chapadão do Céu: máxima 21.3°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 24.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 55.0%Gouvelândia: máxima 25.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Itajá: máxima 21.3°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 24.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Itarumã: máxima 22.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Jataí: máxima 24.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Lagoa Santa: máxima 21.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 24.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Maurilândia: máxima 27.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Mineiros: máxima 24.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Montividiu: máxima 25.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Paranaiguara: máxima 23.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%Perolândia: máxima 24.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Portelândia: máxima 24.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Quirinópolis: máxima 25.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 95.0%Rio Verde: máxima 25.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 24.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Serranópolis: máxima 22.3°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 24.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Turvelândia: máxima 28.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.