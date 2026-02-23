A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva amanhã, terça-feira (24). As temperaturas máximas na região serão de 27.3°C em Lagoa Santa, 27.2°C em Itajá e 27.1°C em Itarumã. As cidades mais frias serão Perolândia, com mínima de 19.5°C, e Portelândia, com 19.6°C.O tempo na região Sudoeste apresentará uma umidade média de 88.31%, com destaque para Portelândia e Santa Rita do Araguaia, que terão umidade de 97.0%, e Perolândia, com 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 61.83%, sendo que Aparecida do Rio Doce, Quirinópolis e São Simão registram as maiores chances, com 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 26.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Aporé: máxima 26.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Alta: máxima 26.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Castelândia: máxima 26.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Caçu: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Chapadão do Céu: máxima 24.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Gouvelândia: máxima 26.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Itajá: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itarumã: máxima 27.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 40.0%Jataí: máxima 25.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Lagoa Santa: máxima 27.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 60.0%Maurilândia: máxima 26.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Mineiros: máxima 24.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Montividiu: máxima 24.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 26.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 23.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 23.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Rio Verde: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Helena de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 23.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 26.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 26.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Turvelândia: máxima 26.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.