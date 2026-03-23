A região Sudoeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (24), caracterizando o tempo predominante para a data. As cidades mais quentes previstas são Mineiros e Aporé, ambas com máxima de 30.4°C, seguidas por Serranópolis com 30.1°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Montividiu, com mínima de 19.1°C, e Perolândia, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 77.88%, com as cidades de Santa Rita do Araguaia e Portelândia apresentando os maiores índices, com 93.0% e 92.0% respectivamente. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 36.15%, porém, cidades como Gouvelândia, Itajá e Lagoa Santa destacam-se com 95.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Aporé: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 90.0%Cachoeira Alta: máxima 27.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Castelândia: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 26.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Itajá: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 95.0%Itarumã: máxima 29.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 60.0%Jataí: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 95.0%Maurilândia: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 27.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Rio Verde: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Santa Helena de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 27.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 95.0%Turvelândia: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.