A região Sudoeste terá um tempo predominantemente de temperaturas amenas a quentes para terça-feira (26). As cidades mais quentes da região incluem São Simão com 31.4°C, Itajá com 31.3°C e Turvelândia também com 31.3°C. Já as cidades com as temperaturas mais frias serão Montividiu, com mínima de 15.9°C, e Santo Antônio da Barra, registrando 16.4°C.A umidade média na região será de 70.83%, com destaque para as cidades de Quirinópolis, que pode atingir 90.0%, Santo Antônio da Barra com 88.0% e Itajá com 87.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 10.19%, sendo que Itajá, Jataí e Lagoa Santa apresentam as maiores probabilidades, com 20.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 30.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 30.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 31.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 30.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 28.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 30.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 30.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 29.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 31.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mineiros: máxima 29.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 28.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Paranaiguara: máxima 30.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 28.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 31.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 29.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 31.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.