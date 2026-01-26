A região Sudoeste terá grande chance de chuva para a terça-feira (27), caracterizando o tempo da maioria das localidades. As temperaturas máximas na região indicarão um tempo quente, com destaque para São Simão, que alcançará 31.0°C, Lagoa Santa com 30.9°C e Castelândia com 30.7°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Montividiu, com 19.6°C, e Perolândia, com 19.8°C, indicando um tempo mais ameno nessas cidades.A umidade média na região ficará em torno de 80.08%, com as cidades de Lagoa Santa e Perolândia apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 55.1%, porém algumas cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta têm uma probabilidade de chuva de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Aporé: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 29.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Castelândia: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 30.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Gouvelândia: máxima 29.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itajá: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 30.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Jataí: máxima 28.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Lagoa Santa: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Maurilândia: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Mineiros: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 26.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Perolândia: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Portelândia: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 30.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Serranópolis: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Simão: máxima 31.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Turvelândia: máxima 30.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.