A região Sudoeste vivenciará uma terça-feira (28) ensolarada e sem expectativa de chuva expressiva, mantendo o padrão de calor em diversas localidades. Entre os municípios mais quentes, Itajá desponta com máxima de 34,4°C, seguida de perto por Lagoa Santa com 34,3°C e Cachoeira Alta com 34,1°C. Já os momentos mais amenos do dia se concentram em Montividiu e Santo Antônio da Barra, que registram as menores temperaturas mínimas de 14,7°C e 14,8°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 49,25%, alcançando os índices mais elevados em Aporé, com 71,0%, em Itajá, com 69,0%, e em Mineiros, com 68,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média regional é de apenas 2,79%, sendo que as maiores chances de chuva registradas no território não ultrapassam 10,0%, índice previsto para Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34,0°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 33,0°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 33,8°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Alta: máxima 34,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 33,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 33,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 31,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 33,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 34,4°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itarumã: máxima 33,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jataí: máxima 32,3°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 34,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 33,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mineiros: máxima 32,5°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 31,5°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 33,3°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Perolândia: máxima 31,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 31,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 34,0°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 32,3°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Helena de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32,2°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 33,5°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 32,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 33,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Turvelândia: máxima 34,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.