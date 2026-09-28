A região Sudoeste deve registrar condições de instabilidade nesta terça-feira (29), com previsão de pancadas de água que interrompem o calor predominante. A média das temperaturas máximas se fixará em 32,43°C, enquanto as mínimas devem marcar cerca de 21,46°C. Os termômetros mais elevados do dia serão percebidos em Acreúna e Turvelândia, ambas com 35,5°C, seguidas por Castelândia, que atinge 35,2°C. Por outro lado, as marcas mais amenas ocorrem em Montividiu e Perolândia, onde as mínimas chegam a 20,3°C.O nível de umidade relativa do ar na região terá uma média de 61,02%, tendo o pico mais expressivo registrado em Mineiros, que deve atingir 78,0%. Quanto à possibilidade de precipitações, a média geral do território é de 36,73%, mas o cenário se mostra muito mais propício para chuvas em municípios como Aparecida do Rio Doce e Caçu, onde as chances chegam a 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 35,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 32,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Aporé: máxima 30,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira Alta: máxima 32,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Castelândia: máxima 35,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Caçu: máxima 32,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Chapadão do Céu: máxima 28,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 33,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 31,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 5,0%Itarumã: máxima 31,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Jataí: máxima 31,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 55,0%Lagoa Santa: máxima 31,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%Maurilândia: máxima 35,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 40,0%Mineiros: máxima 30,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Montividiu: máxima 32,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%Paranaiguara: máxima 33,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Perolândia: máxima 30,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 40,0%Portelândia: máxima 30,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Quirinópolis: máxima 34,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 40,0%Rio Verde: máxima 33,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Santa Helena de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 45,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio da Barra: máxima 34,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 25,0%Serranópolis: máxima 29,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%São Simão: máxima 33,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 35,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 40,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.