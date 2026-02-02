A região Sudoeste terá um tempo com grande chance de chuva para terça-feira (3). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Acreúna, com 29.7°C, Turvelândia, com 29.5°C, e Castelândia, com 29.3°C. Já as cidades com temperaturas mais amenas serão Montividiu, com 20.0°C, e Perolândia, com 20.9°C.A umidade média na região Sudoeste será de 85.42%, com Castelândia, Maurilândia e Perolândia apresentando os maiores índices de até 94.0%. A probabilidade média de chuva está em 59.71%, sendo que em Aparecida do Rio Doce, Caçu e Itarumã, a chance de precipitação atinge 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Aporé: máxima 29.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira Alta: máxima 28.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Castelândia: máxima 29.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Gouvelândia: máxima 28.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Itarumã: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Jataí: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 28.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Maurilândia: máxima 29.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Mineiros: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 25.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 28.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Perolândia: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 29.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Rio Verde: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Serranópolis: máxima 29.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%São Simão: máxima 28.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Turvelândia: máxima 29.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.