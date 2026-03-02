A região Sudoeste terá um tempo marcado por temperaturas amenas a elevadas na terça-feira (3). As cidades mais quentes serão Itajá, registrando máxima de 32.2°C, seguida por Lagoa Santa com 32.0°C e Itarumã com 31.6°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Jataí, com 18.4°C, e Chapadão do Céu, com 18.6°C.A umidade do tempo na região Sudoeste se manterá em patamares elevados, com média de 67.81%. As cidades com maior umidade são Acreúna, Santo Antônio da Barra e Turvelândia, registrando umidade noturna de 84% e 82% respectivamente. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 7.4%. Os maiores índices de chance de chuva ocorrem em Turvelândia com 35%, Santa Helena de Goiás com 20% e Santa Rita do Araguaia com 20%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Alta: máxima 31.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 30.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 32.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itarumã: máxima 31.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 32.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Mineiros: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 28.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 31.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.