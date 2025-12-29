A região Sudoeste terá grande chance de chuva nesta terça-feira (30), com o tempo marcado por precipitações em diversas áreas. As cidades mais quentes serão Turvelândia, com máxima de 34.2°C, Castelândia com 33.8°C e Maurilândia com 33.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Perolândia, atingindo 20.5°C, e Chapadão do Céu, também com 20.5°C.A umidade média do tempo na região ficará em 72.31%, com destaque para Santa Rita do Araguaia, que pode alcançar 89.0%, e Perolândia e Chapadão do Céu, ambas com 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 39.33%, mas algumas localidades como Lagoa Santa, Paranaiguara e Quirinópolis podem registrar probabilidades de até 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 33.7°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 32.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Aporé: máxima 32.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Alta: máxima 33.2°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Castelândia: máxima 33.8°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Caçu: máxima 32.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 29.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Gouvelândia: máxima 33.0°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 65.0%Itajá: máxima 32.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itarumã: máxima 32.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Jataí: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 33.6°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 30.0%Maurilândia: máxima 33.8°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Mineiros: máxima 31.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 33.8°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 32.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Rio Verde: máxima 31.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 31.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio da Barra: máxima 32.5°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%São Simão: máxima 33.7°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Turvelândia: máxima 34.2°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.