A região Sudoeste terá tempo firme e ensolarado como característica principal na terça-feira (30), com temperaturas variando ao longo do dia. As cidades mais quentes serão Itajá, com máxima de 31.3°C, Lagoa Santa, com 31.0°C, e Cachoeira Alta, com 30.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Mineiros, atingindo 13.1°C, e Montividiu, com 13.5°C.A umidade do tempo na região Sudoeste apresentará média de 62.21%. Os maiores índices de umidade serão observados em Quirinópolis (85.0%), Aporé (82.0%) e Itajá (80.0%). Não há previsão de chuva para a região, com probabilidade de 0.0% em todas as cidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 30.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 30.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 30.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 30.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 29.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 30.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 31.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 30.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 29.4°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 31.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 30.3°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 29.9°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 27.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 29.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 28.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 30.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 28.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 29.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 30.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.