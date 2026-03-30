A região Sudoeste para terça-feira (31) terá tempo com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes da região serão Lagoa Santa, com máxima de 31.8°C, Itajá, com 31.6°C, e Castelândia, registrando 31.5°C. As temperaturas mais amenas serão encontradas em Jataí e Chapadão do Céu, ambas com mínimas de 18.4°C.A umidade do tempo na região Sudoeste ficará em média em 65.67%, com picos em Acreúna e São Simão, onde poderá atingir 81.0%. A probabilidade média de chuva é de 10.19%, com os maiores índices observados em Castelândia e Montividiu, que apresentam 35.0% de chance de ocorrência.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 31.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 30.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itajá: máxima 31.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Itarumã: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 29.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Maurilândia: máxima 30.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mineiros: máxima 29.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Paranaiguara: máxima 31.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 28.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Portelândia: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rio Verde: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Serranópolis: máxima 29.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 31.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Turvelândia: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.