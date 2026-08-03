A região Sudoeste reserva uma terça-feira (4) com predomínio de sol e sem previsão de mudanças bruscas nas condições atmosféricas, registrando marcas térmicas elevadas em diversos municípios. Os termômetros devem marcar as máximas mais altas nas cidades de Itajá, com 31,9°C, Lagoa Santa, com 31,8°C, e Cachoeira Alta, que deve atingir 31,6°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas estão previstas para Mineiros, com 14,4°C, e Jataí, onde os índices chegam a 15,3°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 49,15%, sendo que os maiores patamares devem ser registrados em Itajá e Aporé, ambos atingindo 71,0%. No que diz respeito às precipitações, a probabilidade média de chuva é de apenas 8,37%, mas municípios como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta despontam com a maior chance de chuva da região, com probabilidade de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31,3°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 31,2°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Alta: máxima 31,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 31,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Caçu: máxima 30,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 29,6°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 30,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itajá: máxima 31,9°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 31,3°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jataí: máxima 30,2°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Lagoa Santa: máxima 31,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 31,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mineiros: máxima 30,6°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 28,8°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Paranaiguara: máxima 30,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 29,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 29,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 31,3°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rio Verde: máxima 29,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio da Barra: máxima 30,9°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 30,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 31,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 31,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.